По официальной и подтвержденной информации, по состоянию на 14 марта количество погибших в Мариуполе составляет около 2357 человек.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе сложилась катастрофическая ситуация, а количество жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

Такое мнение Андрющенко высказал в эфире "Настоящее время", пишет "Украинская правда".

"По погибшим мирным жителям у нас есть данные, которые не отвечают действительности, потому что они получены от полиции, согласованы с медучреждениями. Это малая горстка людей, о которых мы знаем. На вчера (13 марта, - ред.) это было 1800 с небольших человек. Еще четыре дня назад мы говорили об "оптимистичном" сценарии – порядка 10 тысяч жертв на сейчас. Но с увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что городское кладбище расположено на территории, которая контролируется российской армией, поэтому погибших хоронят "во дворах, на улицах". Однако из-за интенсивности обстрелов люди "не могут выйти на улицу даже похоронить близких".

Андрющенко также добавил, что люди эвакуируются из Мариуполя на свой страх и риск, ведь нет гарантий со стороны российской армии. Безопасность гарантируется только на том участке, который контролирует украинская армия.

В свою очередь, в Мариупольском горсовете заявили, что по официальной и подтвержденной информации, по состоянию на конец дня понедельника, 14 марта, количество погибших составляет около 2357 человек.

Ранее в понедельник советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что число погибших уже превысило 2,5 тысячи человек. "Более 2,5 тысячи убитых - это по официальным сообщениям от местности власти, насколько я понимаю. И это катастрофа, которой мир дал соответствующую оценку", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в горсовете Мариуполя заявили, что в городе заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды. Также там "нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь". Ситуация значительно осложняется постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

14 марта вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о том, что ситуация в Мариуполе ухудшается, а люди бьются за еду и воду, там происходит кошмар. По ее словам, информация РФ о том, что гуманитарные грузы достигли города, не соответствует действительности.

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