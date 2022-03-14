Путинские террористы не оставляют попыток захватить Мариуполь, однако каждый их штурм проваливается. Вчера ВСУ снова удачно отбили попытку прорыва, поэтому "орки" продолжают использовать свою подлую тактику обстрелов. Они бомбят жилые дома и гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить население паниковать. И хотя Мариуполь держится, количество жертв среди горожан растет. Число погибших уже превысило 2,5 тысячи, о чем сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Наиболее горячая ситуация сейчас в Мариуполе, под Мариуполем. Там россияне просто сносят город с лица земли. Наши военные там имеют успехи. Вчера они разгромили очередную попытку бронетанкового прорыва Мариуполя, набрали пленных. Но вопрос в том, что за это россияне сносят город с лица земли просто. Более 2,5 тысячи убитых — это по официальным сообщениям от местности власти, насколько я понимаю. И это катастрофа, которой мир дал соответствующую оценку", — заявил Алексей Арестович во время прямого эфира на "Телеканале Рада".