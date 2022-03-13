Сегодня в городе оккупанты обстреляли жилой сектор, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета.

В Мариуполе заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram.

Отмечается, что в Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной - "в городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды".

Ситуация значительно осложняется постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

"Враг намеренно ведет огонь по жилым кварталам. Сегодня рошисты продолжили бомбить город с самолетов. Обстрелу подвергся жилой сектор на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра "Савона". Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета", - сообщили в горсовете.

При этом отмечается, что наши защитники продолжают героически сдерживать врага и дают достойный отпор.

"Мариуполь раненый, искромсаннный шрамами войны, но не сломленный продолжает держаться", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Мариуполь российские оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2187 мариупольцев. В горсовете отмечают, что оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

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