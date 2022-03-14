Оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня для работы гуманитарных коридоров и не пропускают колонну с гуманитарным грузом для Мариуполя.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отмечает, что сегодня из 10 гуманитарных коридоров сработало всего семь.

Об этом она сказала в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента Украины.

"На сегодня из 10 коридоров сработало только семь. Киевская область - спасено 2 тысячи 28 человек, из города Гостомель - 400 человек, из поселка Немешаево и Ворзель - 620, поселок Дмитровка - 100, из села Победа - в 800 человек", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, в Луганской области спасено 1 тыс. 780 человек.

"Из города Северодонецк - 600, из города Попасная - 210, поселок Горный - 76, из города Рубежное - 480, Кременная - 82 и Лисичанск - 340", - добавила Верещук.

Так, всего, подытожила она, благодаря гуманитарным коридорам сейчас удалось спасти около 4 тыс. граждан.

В то же время чиновник отметила, что колонну гуманитарного груза с продуктами, водой и медикаментами для Мариуполя "продолжают держать заблокированной в городе Бердянск".

"Вместе с тем, тем же маршрутом сегодня смогли выехать измученные и уставшие войной мариупольцы. Почти 150 легковых машин. Что дает большую надежду и указывает на то, что оккупационные войска без причины блокируют в Бердянске такие нужные продукты и медикаменты для наших людей", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что всем, кто выехал из Мариуполя, оказывается необходимая помощь.

Верещук добавила, что оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня для коридоров в Броварском районе Киевской области. "Колонны автобусов для эвакуации не смогли проехать к селам Богдановка и Новобогдановка, села Бобрик из-за того, что с российской стороны начались наступательные действия", - пояснила она.

В Луганской области также провоцировались боевые столкновения в Попасной и Рубежном.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Застава сообщил, что самая сложная ситуация с гуманитарными коридорами из Мариуполя сегодня, как и вчера, они не работали.

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