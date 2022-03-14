Некоторое количество автомобилей смогло выехать из Мариуполя,

Ситуация в Мариуполе ухудшается: люди бьются за еду и воду, там происходит кошмар. Информация РФ о том, что гуманитарные грузы достигли города, не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, ситуация в Мариуполе остается самой тяжелой, в который раз не удается доставить гуманитарный груз в город.

"Относительно Мариуполя - определенная колонна частных автомобилей уже смогла выехать из города сегодня. Однако наш гуманитарный груз до сих пор не попал в Мариуполь, он еще в Бердянске. Информация РФ о том, что гуманитарные грузы достигли города, не соответствует действительности. В Мариуполе люди дерутся за еду и воду, там происходит кошмар. Ситуация в Мариуполе уже переходит все границы. Дело уже не только в законности, но и в человечности. Вместе с гуманитарным грузом отправили 20 священников. Обращаюсь ко всему христианскому миру - не допустите того, чтобы расстреливали священников".

Также она прокомментировала ситуацию с эвакуацией на других направлениях:

"Относительно эвакуации населения по состоянию на сегодня: удалось эвакуировать людей на Луганщине. Не совсем удалось на Киевщине - Броварское направление не сработало. Сумщина, Черниговщина не ехали вообще. Харьковщина также не ехала, ведь разрушен мост Лозовая-Изюм".

Ранее УНИАН уже сообщал, как сейчас выглядит Мариуполь, который уничтожают россияне. В сети появилось жуткое видео с высоты.

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