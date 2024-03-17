Новые факты раскрыл бывший заместитель главы СБУ.

Замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун в эфире "Киев 23" рассказал, как происходит обмен пленными между Украиной и РФ и кого из военных Россия пытается вернуть в первую очередь.

"Некоторые пленные их вообще не интересуют, особенно это касается мобилизованных. А некоторые категории, такие как "Шторм Z" - бывшие зэки - они их обменивают в первую очередь. Для чего? Есть информация, что их за деньги отпускают в армию, чтобы они полгода, не участвуя в активных боевых действиях, получили помилование. Понятно, что какой-то авторитет попадает в "Шторм Z", никто его в мясной штурм не отправляет. Он полгода отбудет на кухне и спокойно себе выходит с чистой совестью", - рассказал Ягун.

Еще одним приоритетом для обмена в РФ являются кадыровцы, отметил он. По словам Ягуна, иногда они готовы обменять 10 украинских пленных на одного своего.

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"Кадыровцы начинают создавать свой собственный обменный фонд. Кроме того, что они захватывают людей на оккупированных территориях, они фактически за деньги выменивают наших пленных у передовых подразделений российской армии. Эти пленные даже не попадают в систему ФСБ. Они это делают для того, чтобы иметь обменный фонд. Для них это критично - выкупить любого кадыровца, который попадает в плен", - говорит Ягун.

Обмен пленными - последние новости

8 февраля Украина провела большой обмен пленными - домой вернулись 100 украинских защитников. Большинство из них были защитниками из "Азовстали". По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.

По данным члена экспертного совета Центра гражданских свобод Михаила Саввы, Россия удерживает не менее 7 тысяч украинских гражданских. Среди гражданских, которых удерживает страна-агрессор, есть и журналисты, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

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