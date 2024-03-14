Среди гражданских, которых удерживает страна-агрессор, есть и журналисты, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Сейчас в России и на временно оккупированных ею территориях Украины в местах принудительного содержания по меньшей мере 7 тысяч украинских гражданских.

Об этом в рамках презентации Стратегии освобождения гражданских заключенных и поиска без вести пропавших в результате российской агрессии сказал доктор политических наук, член экспертного совета Центра гражданских свобод Михаил Савва.

"По нашей оценке, по меньшей мере 7 тысяч украинских гражданских сейчас в России и на оккупированных территориях в местах принудительного содержания. Это не просто люди, которые были депортированы, - это люди, которые были лишены свободы", - отметил он.

Савва подчеркнул, что эта цифра является очень приблизительной, и объяснил, из чего складывается их оценка.

"Мы знаем по фамилиям 1 тысячу 600 гражданских, которые лишены свободы. Но мы знаем далеко не всех. Более 28 тысяч украинцев в Реестре пропавших без вести. Примерно половина из них являются гражданскими. То есть мы подсчитали по опыту таких войн, которая идет сейчас в Украине, сколько из этих людей уже могут быть, к сожалению, погибшими, сколько этих людей уже могут быть освобождены. И мы сейчас используем цифру 7 тысяч человек", - сказал эксперт.

В то же время отметил Савва, за два года полномасштабной войны в Украине во время обменов военнопленными было передано 160 гражданских.

"При таких темпах, я подсчитал, нам потребуется около 100 лет, чтобы освободить всех", - подчеркнул он.

Представитель Центра отметил, что этих людей во время обменов не "обменивают", а "передают как дополнение к военнопленным", и российская сторона решает, кого именно отдать.

"По исследованию Миссии Организации Объединенных Наций, 90% наших людей там подвергаются пыткам. Это касается как военнопленных, так и гражданских", - отметил Савва.

Он также отметил, что украинские гражданские содержатся в тюремных условиях.

"Это не лагерь, где человек может передвигаться под открытым небом. Это тюремные условия, то есть камера, которая закрыта 23 часа в сутки. Если есть прогулка, то это максимум один час. Это ужасно", - рассказал эксперт.

Савва добавил, что там есть две огромные проблемы: кислородное голодание, когда просто не хватает кислорода в камере, снижается иммунитет и начинаются болезни, в первую очередь - туберкулез, и сенсорное кормление, когда "у тебя просто нет новых ощущений, нет вообще ничего нового и это очень плохо влияет на психическое состояние человека".

Кроме того, отметил он, в большинстве случаев недостаточными являются питание и медицинское обслуживание. То есть люди теряют там здоровье.

Также, подчеркнул Савва, в 95% случаев уголовных дел против этих гражданских нет, поэтому адвокаты не могут обжаловать решение о лишении их свободы.

"Адвокат даже не может попасть к гражданскому пока нет уголовного дела. Когда российские адвокаты приходили в такие следственные изоляторы и говорили: "Мы знаем, здесь есть гражданские украинцы", им говорили: "А какой у вас статус? Уголовного дела нет - идите", - сказал он.

Так, подчеркнул он, эти люди лишены связи с внешним миром, в большинстве случаев они лишены возможности связаться с родственниками и не имеют возможности воспользоваться услугами адвокатов, они не имеют правового статуса.

Говоря об их Стратегии, Савва рассказал, что она направлена на решение двух главных задач: помочь этим людям дожить до свободы и освободить всех их.

"Главной целевой группой являются гражданские, которые не осуждены российскими судами, и в отношении которых нет уголовных дел. В этом случае мы будем требовать освобождения без условий и обменов. Эта Стратегия отвергает вариант обмена украинских гражданских на кого-либо", - отметил он.

В свою очередь представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Петрук, отвечая на вопрос относительно украинских журналистов, которые являются гражданскими, и попали в российский плен, в частности корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, отметила, что им "известна информация и о господине Хилюке, и о Виктории Рощиную".

"В чем основная проблема - в том, что удерживающая сторона точно знает, где эти люди находятся, и что с ними. Если бы Россия хоть как-то нас информировала о том, где эти люди, и что с ними, мы бы имели эту информацию. А так, к сожалению, мы можем только догадываться, собирать информацию, которую мы получаем от освобожденных, и так далее", - сказала она и добавила, что есть информация об ориентировочно более 20 журналистах, которые либо являются жертвами исчезновений, либо Россия каким-то образом подтвердила, что удерживает их.

Удержание РФ корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка: что известно

Как сообщал УНИАН, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В июле 2023 года стало известно, что Хилюка вывезли в тюрьму за сотни километров к востоку от Москвы. По информации "Репортеров без границ", журналист УНИАН покинул СИЗО №2 в Новозыбкове, небольшом городке Центральной России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, в мае 2023 года.

Недавно в организации узнали о деталях заключения Хилюка. В частности, он имел долгую беседу с недавно освобожденными военнопленными 12 мая 2023 года, когда их и еще 12 украинских заключенных перевозили в автофургоне из Новозыбковской тюрьмы.

Так, освобожденный пленный сообщил, что тюремное заключение, похоже, было достаточно тяжелым испытанием для Хилюка морально, но физически он выглядел нормально.

25 февраля 2024 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на всех встречах постоянно поднимает вопрос о немедленном освобождении Хилюка.

По его словам, он использует любую возможность, чтобы "передать списки или поднять вопрос по нашим гражданским заложникам", а представители журналистского сообщества "стоят отдельным блоком".

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