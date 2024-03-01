Это и пожилые люди, и совсем молодые девушки.

Украинская телеведущая, основательница проекта по поиску пропавших граждан "Найти своих" Екатерина Осадчая назвала ориентировочное количество гражданских пленных, которых держит в неволе Россия "от Крыма до Хабаровска".

Сейчас узники российского режима - от 7 до 20 тысяч украинцев, это и пожилые люди, и совсем молодые девушки. Детали Осадчая рассказала в эфире ТСН.

"Их не мало, мы не можем бросать своих... От 7 до 20 тысяч. И это пожилые люди, это совсем молодые девушки, 20 лет", - уточнила она.

Осадчая напомнила, что еще на старте проект начался именно с поиска детей. "Я помню детей, мы начали это с поиска детей", - сказала она.

На этой неделе (3 марта) будет вторая годовщина с момента основания волонтерской инициативы и перспектива вернуть украинцев большая, если Украине будет способствовать мир, отмечает телеведущая.

"Мы видим посреднические страны. Мы видим, что с гражданским пленом, с гражданскими удерживаемыми, это такой же путь. И Дмитрий Лубинец уже имел переговоры с Катаром по этому вопросу... Есть у Украины посредники, которые имеют влияние, мы видим результаты", - указала она.

Среди стран-партнеров Осадчая также выделила перспективу сотрудничества с Саудовской Аравией. Сейчас Украина на государственном уровне и на уровне волонтеров пытается получить данные о пленных разными путями: часть информации предоставляют военные, которых Украина возвращает в рамках обмена - защитники сообщают, кого знали и видели в местах заключения на территории РФ.

В то же время ограниченное количество данных Украина получает от Комитета Красного Креста. "Немного сообщений есть, это нельзя отвергать, но этой информации очень мало", - резюмировала Осадчая.

Россия пытает украинцев - показания экс-пленных

На прошлой неделе журналистка Медийной инициативы за права человека Мария Климик озвучила информацию о том, что именно делает Россия с пленными украинцами. Об этом стало известно из показаний освобожденных украинских пленных. Люди говорят, что немалое количество украинских военных и гражданских погибает в результате пыток и издевательств, которым подвергает их Москва.

"Они не обращают внимания ни на возраст этих людей, ни на пол, ни на то, ранены они, или они здоровы, или они в каком-то очень плохом физическом состоянии", - заявила Климик.

Вас также могут заинтересовать новости: