ВСУ заставят перейти российских оккупантов к обороне, уверен эксперт.

В Украине фактически безуспешно продолжается вторая фаза наступления российских оккупантов. Однако вскоре интенсивность боев на фронте может уменьшиться.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Сейчас, по словам эксперта, тяжелые бои продолжаются на Луганщине - там уже оккупировано около 95% области. В Харьковской области ВСУ успешно контратакуют и готовятся к выходу на границу с РФ.

По его словам, российские военные уже осознали, что не выполнили ни одной оперативной задачи из тех, которые им велели в Кремле завершить во время второй фазы войны в Украине. Однако, вероятно, захватчики еще несколько дней будут продолжать наступательные операции, попытаются продвигаться, пытаться окружить украинские войска, предположил эксперт.

"Теряя такими темпами свои подразделения и боевую технику – на долго их не хватит. Если думать с инерционностью – их хватит еще на неделю, возможно, на 10 дней", – заявил Грабский.

После того оккупанты просто вынуждены будут перейти к оборонительным действиям, закрепиться на занятых рубежах или отойти и пытаться удержать территорию, которую держат под своим контролем.

Именно так, по словам военного эксперта, может развиваться ситуация и ближайшие недели.

"Увидим, насколько у нас хватит ресурсов, чтобы нанести определенные контрудары, улучшить наши позиции. Тогда мы будем наблюдать уменьшение интенсивности боев и перехода к более затяжной фазе", – сказал Грабский.

Когда начнется третья фаза войны в Украине

По словам Грабского, сейчас трудно спрогнозировать, когда начнется третья фаза войны, потому что существуют определенные нормы по развертыванию дополнительных подразделений. Это может растянуться на 2 – 3 месяца, все зависит от сложности подготовки необходимых России подразделений. Зато, по его словам, оккупанты могут бросать в бой своих солдат и без должной подготовки с минимальной экипировкой.

"Все будет зависеть от воли политического руководства России, насколько они будут готовы жертвовать своими человеческими ресурсами", – подчеркнул Грабский.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал окончание войны в Украине в ближайшие недели.

В Генштабе уже сообщали об освобождении ВСУ ряда населенных пунктов вблизи Харькова.

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что война в Украине может закончиться согласно двум сценариям.

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