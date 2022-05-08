Эксперт уверен, что Кремль может согласиться с условиями Киева.

Война в Украине может закончиться согласно двум сценариям.

Об этом в эфире проекта FREEDOM рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Первый сценарий – то, что мы сейчас наращиваем все силы, особенно за счет нового вооружения, и проводим специальные операции, мощно жмем противника к рубежам и они сами выйдут за эти рубежи. И потому для сохранения режима Путин может выйти на переговорный процесс на допустимых для Украины условиях", - сказал Маломуж.

Он уточнил, что при таком сценарии Крым и "ЛДНР" будут оставаться вынесенными за скобки переговоров определенное время.

По его словам, власть Украины может пойти на такой сценарий, чтобы прекратить войну, а потом решать этот вопрос с мировым сообществом, предварительно укрепив нашу оборонную безопасность, экономику и ослабив российскую.

По словам Маломужа, второй сценарий - затяжная война.

"Второй этап или другая позиция - это когда мы не соглашаемся на условия Путина, которые он нам диктует, они будут неприемлемыми. А Путин, соответственно, решит, что в этот момент он проиграет, и стратегически – перед обществом России не может показать ничего, и проигрывает политически, экономически, оборонительно на перспективу перед Западом. Потому будет ориентироваться на затяжную войну", - объяснил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

По его словам, наращивая силы, уже к октябрю-ноябрю в Украины будет очень мощное преимущество, особенно в технологиях.

"Поэтому в этой ситуации второй сценарий, затяжной, тяжелый, но все же по всем сценариям Украина выигрывает. Я думаю, что Путин сейчас будет идти на более легкий сценарий, для того чтобы не получить полный провал уже на осень следующего года. А еще в этом году сохранить определенную стабильность, определенный режим, какое-то время, и все же попытаться Россию взять под полный контроль, не допустить дестабилизацию внутреннюю на основе проигрыша, который может быть, например, до конца года или начала следующего года", - утверждает Маломуж.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал окончание войны в Украине в ближайшие недели.

В Генштабе уже сообщали об освобождении ВСУ ряда населенных пунктов вблизи Харькова.

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