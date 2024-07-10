Также президент сказал, что будет означать присутствие оккупантов на украинской земле.

Говоря об украинской территории, надо понимать, что властям прежде всего надо спасать людей и государство.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в Институте Рональда Рейгана в США, передает радио Свобода. "Когда вы говорите о территории, то вы должны понимать, что нам нужно прежде всего спасать людей и государство. Мы не члены НАТО, у нас нет такого зонтика. Нам нужно, чтобы Путин проиграл", - констатировал украинский президент.

Зеленский отметил, что присутствие оккупантов на украинской земле в любом случае будет означать замороженный конфликт и лишь вопрос времени, когда Путин нападет снова. Так ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, стоит ли перед Киевом по-прежнему цель вернуть контроль над территориями в границах 1991 года.

Видео дня

Зеленский добавил, что лучший способ остановить войну - подготовить план и организовать в ближайшие месяцы второй саммит мира: "Чтобы мир нажал на Путина, чтобы остановить войну".

Выход на границы 1991 года

В январе министр обороны Рустем Умеров заявил, что стратегической целью Украины остается выход на границы 1991 года, включая админграницы Донецкой и Луганской областей и Крым.

А экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж заявлял, что только комплексное и одновременное наступление на армию РФ в направлении Крыма создаст предпосылки для освобождения полуострова.

4 июня директор Украинского научного института Гарвардского университета, историк Сергей Плохий заявил, что Украина имеет шансы вернуться к границам 1991 года, но, по его словам, на это нужно много времени.

Вас также могут заинтересовать новости: