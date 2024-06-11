Президент Украины высказался относительно мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время дать Украине все необходимое оружие, чтобы изгнать российские оккупационные войска с украинской территории. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Вопрос: не настал ли тот момент, чтобы партнеры дали нам то все оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Настал!", - подчеркнул Зеленский.

Также президент прокомментировал необходимость мобилизации в Украине.

Видео дня

"Я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет из-за военного положения, из-за состояния войны идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно. Не первый день война. Но, если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстоять", - отметил Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что всем важно честно воспринимать реальность.

"Эта война продолжается только потому, что Путин имеет возможность продолжать войну, террор и удары по Украине. Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру, потому что это ключевое преимущество Путина - ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны. Мы вместе должны обеспечить блэкаут российскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность настоящего мира. И вместе с Германией мы способны это сделать", - сказал Зеленский.

Помощь Украине от партнеров

Сегодня, 11 июня, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия в ближайшее время передаст Украине третью систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.

Украине может понадобиться не только дальнобойное оружие, ведь разрешение на его использование Киевом со стороны США и ФРГ не изменит ход войны. Об этом говорится в материале Deutsche Welle.

Отмечается, что сейчас и США, и Германия разрешили использовать свое оружие для трансграничных ударов при условии, что Украина будет использовать его только для контратак для защиты Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: