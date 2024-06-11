Также Украине поступит установка IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.

Германия в ближайшее время передаст Украине третью систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Самая неотложная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО, поэтому в ближайшие недели и месяцы мы поставим в Украину третью систему Patriot, установку IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы", – заявил Шольц.

По его словам, сила и преданность принципам – это предпосылки, чтобы Путин осознал, что не будет военной победы и мира в виде диктата: "Он должен прекратить агрессивную кампанию и вывести войска", – подчеркнул Шольц, добавив, что приблизить это осознание цель саммита мира, который пройдет в Швейцарии.

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Канцлер напомнил, что с 24 февраля 2022 года Германия предоставила военную поддержку Украине на сумму 30 млрд евро.

Дополнительные Patriot для Украины.

Как сообщал УНИАН, еще 13 апреля Министерство обороны Германии отмечало, что предоставит Украине третий комплекс системы противовоздушной обороны Patriot в 8 пусковых установок, РЛС и пункт управления. Речь также шла о передаче ракет в системы ПВО. Тогда отмечалось, что в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии решило дополнительно усилить украинскую противовоздушную оборону.

СМИ писали, что Германия также рассматривает возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину.

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