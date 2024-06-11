Российские оккупанты не захватили село Ивановское (Донецкая область), которое находится возле города Часов Яр.
Противники "насыпают" по этому населенному пункту "со всего, пытаясь взять его", рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (объединение Вооруженных сил Украины) Назар Волошин в комментарии Liga.net.
"…Но украинские воины держатся и дают достойный отпор врагу", - сказал собеседник. Волошин добавил, что с начала суток и по состоянию на 9:00 вторника, 11 июня, украинские воины пресекли семь попыток оккупантов прорвать нашу оборону возле Ивановского, Андреевки, Нового и Клещиевки.
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Противники уже длительное время пытаются наступать на Часов Яр с разных направлений и получают "по зубам" от украинских воинов. 10 июня аналитики DeepState поделились информацией, что враг якобы смог "оккупировать" Ивановское. Украинская сторона не сообщала о потере контроля над этим населенным пунктом.
Аналитик Defense Express Сергей Згурец поделился, что вчера противники в Донецкой области активно открывали огонь из артиллерии. Эксперт подчеркнул, что Ивановское считается "серой зоной", и даже если оккупанты там продвинутся, то это не повлияет на устойчивость обороны нашей армии под Часовым Яром.