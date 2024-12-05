Сообщается, что обсуждение включает в себя гарантии безопасности, которые "защитят Украину, не провоцируя Путина".

Союзники Украины стремятся поставить Киев в наилучшее положение для отражения российских наступлений или перед переговорами о возможном прекращении огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что в указанных целях НАТО удваивает усилия, чтобы поспешить передать Украине большее количество оружия, поскольку силы Киева "медленно сдают позиции".

Параллельно с этим правительства стран-союзников Украины начали рассматривать различные сценарии прекращения войны, сообщили источники.

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По их словам, обсуждение включает в себя гарантии безопасности, которые "защитят Украину, не провоцируя Путина".

Указывается, что один из возможных вариантов прекращения огня включает создание демилитаризованной зоны. Как отметил один высокопоставленный дипломат НАТО, в случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать ее.

Другой высокопоставленный западный дипломат добавил, что эти обсуждения происходят на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива, и переговоры должны начаться в ближайшее время.

Как пишет Bloomberg, членство Украины в НАТО с его гарантией безопасности "в краткосрочной перспективе исключено":

"Вместо этого Киеву понадобятся гарантии безопасности, которые потенциально обяжут США или других союзников встать на его защиту, если Россия нарушит любое прекращение огня. Это будет выходить за рамки обязательств США и десятков союзников по укреплению украинской армии в долгосрочной перспективе, включая обучение".

Переговоры о прекращении войны - что сообщалось

Напомним, в The Wall Street Journal писали, что украинская делегация прибыла в США для проведения переговоров на высоком уровне с администрацией Дональда Трампа с целью сгладить серьезные разногласия в вопросе завершения войны с Россией.

Отмечалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со специальным посланником Трампа по России и Украине Китом Келлогом и будущим советником по национальной безопасности Майком Уолтцем. Ко встрече также присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс.

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