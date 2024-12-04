По словам дежрсекретаря США, у Вашингтона и Брюсселя есть скоординированный план по быстрой передаче средств.

Страны "Группы семи" (G7) завершают процесс передачи Украине первых траншей из 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов РФ в США и Европейском Союзе. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, у Вашингтона и Брюсселя есть скоординированный план по быстрой передаче средств.

"Мы полны решимости... С G7 мы завершаем передачу 50 миллиардов долларов, обеспеченных российскими активами. Эти деньги пойдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину в следующем году", - сказал дипломат.

Видео дня

Он также отметил, что Соединенные Штаты наращивают ресурсы и помощь в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине в развитии противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники.

"Мы подтвердили приверженность обороноспособности Украины и ее безвозвратному пути к членству в НАТО и ЕС. Мы продолжаем координацию, чтобы гарантировать, что Украина имеет деньги, боеприпасы и мобилизованные силы, чтобы при необходимости воевать в течение следующего года или иметь возможность вести переговоры, но с позиции силы".

Замороженные активы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно в ЕС сообщили о важном шаге по замороженным активам РФ. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, новая помощь позволит обеспечить макроэкономическую стабильность Украины.

Как сказал политик, "это гарантирует, что Россия непосредственно заплатит за убытки, которые нанесла своей жестокой войной".

Вас также могут заинтересовать новости: