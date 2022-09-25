Украине необходимо в четыре раза больше современных вооружений, отметил Романенко.

Успехи контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении дают надежду на приостановку боевых действий. Это может произойти из-за каскадного обвала российской армии.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"У России пока есть преимущество в ствольной артиллерии, в системах залпового огня. И этот потенциал надо выравнивать. Исходя из того, как это происходит сейчас, указаний на то, что такое выравнивание произойдет быстро, нет. Но это (приостановка боевых действий) может произойти из-за каскадного обвала. Нам необходимо достичь успехов в подобного рода военной операции, например, на Херсонском или на Донецко-Луганском направлении", – отметил он. Видео дня

По его словам, каскадный обвал армии – это обвальное влияние на противника, когда, например, прорывается первая линия обороны и благодаря морально-психологическому и политическому воздействию все последующие линии обороны уже не оказывают сопротивления.

"Такой военный прорыв может привести к форс-мажорным обстоятельствам в военно-политическом руководстве России. Но чтобы осуществить это исключительно военным путем, нам необходимо современных вооружений в четыре раза больше, чем те, которые нам поставили союзники за полгода войны", – заявил генерал.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Напомним, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

Уже 13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше названных (свыше 300 населенных пунктов).

В американском Институте изучения войны (ISW) заявляли, что контрнаступление украинских защитников вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля и подрывает и без того низкий моральный дух российских военных из состава так называемых элитных подразделений.