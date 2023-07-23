Сейчас контрнаступление украинских сил на начальном этапе.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина уже вернула себе около 50% территории, которую Россия захватила во время полномасштабной войны, и продолжает это делать в рамках контрнаступления

По его словам, США рассчитывают, что продолжающееся контрнаступление пока только на начальной стадии, и оно не завершится в последующие месяцы.

"Уже возвращено около 50% того, что было изначально захвачено. Сейчас относительно ранние дни контрнаступления. Это не потеряет силы в течение следующей недели или двух. Мы рассматриваем, я думаю, несколько месяцев", - сказал Блинкен.

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Освобождение территории Украины от российских оккупантов-статистика

За пять недель контрнаступления украинских сил, начавшегося летом, по подсчетам аналитиков Института изучения войны, было освобождено почти столько же территорий, сколько российские войска захватили за шесть месяцев (около 253 квадратных километра территории против 282 квадратных километров).

По состоянию на вторую половину июля на всем фронте военная инициатива теперь на стороне Украины, констатирует министерство обороны.

Спикер ведомства Владимир Гаврилов сообщал, что украинские защитники ежедневно продвигаются где-то на 100-1000 метров. Он также подчеркнул, что Украина еще не использовала свой полный ресурс.

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