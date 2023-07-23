На восточных направлениях в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

В эти сутки украинские военные отбили очередные российские атаки и попытки наступления сразу на нескольких участках восточного фронта.

Как сообщает Генштаб ВСУ, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои. В частности, в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

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Так, на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Торского Донецкой области, а на Шахтерском - в районе Новомихайловки.

Кроме того, на Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии врага украинские военные успешно отбили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области.

Россияне мощно накрывали огнем из артиллерии и авиации украинских защитников на Авдеевском направлении. Несмотря на это ВСУ успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского.

Также, по данным Генштаба, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Российские террористы безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области.

Кроме того, украинская армия продолжает наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там защитники и защитницы Украины закрепляются на достигнутых рубежах, бьют артиллерией по выявленным целям оккупантов и ведут контрбатарейную борьбу.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российские террористические войска, несмотря на довольно значительные потери, продолжают попытки наступлений на нескольких восточных направлениях фронта. Однако, украинские войска сдерживают врага и отражают вражеские атаки и наступления.

Так, за прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 630 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Общие же боевые потери России с начала полномасштабного вторжения уже достигли почти 242 тысяч человек.

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