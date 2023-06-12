Ход войны с РФ в значительной степени зависит от того, на сколько мир продолжит помогать нашему государству, отметил расследователь.

Журналист-расследователь Христо Грозев полагает, что Украина может одержать победу над РФ до конца текущего года.

Ход войны в Украине реально в значительной степени зависит от того, на сколько мир продолжит помогать Киеву, рассказал эксперт в интервью "Радио Свобода". По его словам, если все будет идти тем ходом, который можно наблюдать сейчас, то скоро украинское государство может победить.

"…Но, если все идет тем ходом, который ми сейчас видим, то я вижу кинетическую победу Украины… до конца этого года. Знаете, я даже думаю, что Крым более реально освободить, чем Донбасс, потому что мотивация для украинского человека она настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет приоритетным…", - полагает расследователь.

Война России и Украины - сегодня это стоит знать

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что точно нельзя сказать, когда война с РФ завершится. По его словам, украинское государство будет абсолютно справедливо финализировать это противостояние. Подоляк подчеркнул, что граждане РФ будут ощущать всю ту боль, которую пережили украинцы.

Позже - в начале июня, стало известно, что защитники Украины в Донецкой области освободили от российских захватчиков ряд населенных пунктов - Благодатное, Макаровку, Нескучное и Сторожевое. В Сторожевом в результате зачистки ликвидированы около 50 противников.

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