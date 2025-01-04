Пока Путин верит, что сможет добиться своих целей на поле боя, он вряд ли согласится на прекращение огня, подчеркивает депутат.

После победы Дональда Трампа на выборах центральной темой обсуждений стали скорые переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией. В то же время, пишет депутат Бундестага Михаэль Рот в статье для Welt, в этом обсуждении "не хватает хорошей доли реализма".

"Даже если Запад и Украина устали от войны, до прекращения огня с Россией еще очень далеко. Президент России Владимир Путин не проявляет серьезной готовности к переговорам, не прояснены и ключевые вопросы о том, как такое прекращение огня может быть обеспечено и стабильно в долгосрочной перспективе", - отмечает он.

Как подчеркивает Рот, без надежных гарантий безопасности Украина столкнется с угрозой того, что Россия просто воспользуется прекращением огня, чтобы усилить свой военный потенциал и нанести новый удар при первой же возможности.

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Основная цель России - порабощение Украины

Как пишет Рот, ключевой момент плана прекращения огня заключается в том, что отказ Украины от членства в НАТО удовлетворит Путина.

"Но Путин никогда не был заинтересован в НАТО в первую очередь. Тем более что ни президент США Джо Байден, ни канцлер Германии Олаф Шольц никогда всерьез не рассматривали возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем... Целью Путина является порабощение Украины и уничтожение украинского народа - будь то военная оккупация или пророссийский режим в Киеве", - подчеркивает он.

При этом, несмотря на большие потери, Россия сможет поддерживать войну с ее нынешней интенсивностью дольше, чем Украина. Пока Путин верит, что сможет добиться своих целей на поле боя, он вряд ли согласится на прекращение огня, подчеркивает депутат.

Прекращение огня маловероятно

Как отмечает Рот, нужно подготовиться как минимум к двум дальнейшим сценариям. Первый из них заключается в том, что Путин отвергнет переговоры или что они провалятся. В этом случае, как заявлял Келлогг, США объявят о масштабном увеличении военной помощи Украине.

Однако, утверждает депутат, сомнительно, что Трамп и ориентированные на Китай республиканцы будут готовы еще больше исчерпать американский арсенал оружия, который уже достиг своего предела.

"Другой сценарий заключается в том, что Путин затягивает переговоры, одновременно усиливая давление на фронте. Как долго Украина сможет удерживать линию фронта без дальнейшей помощи США, неизвестно. В обоих случаях Германии и Европе придется значительно активизировать свои усилия, чтобы предотвратить поражение Украины", - подчеркивает он.

Когда закончится война - прогнозы

Как писал BILD, в немецком правительстве допускают, что Владимир Путин может скоро закончить войну в Украине. Указывается, что одна из причин этого вывода - ухудшение экономической ситуации в России. Второй причиной вывода называется подготовка Администрации президента РФ к послевоенной избирательной кампании парламентских выборов 2026 года.

в Sky News высказывали мнение, что в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена - конфликт просто будет заморожен.

В Financial Times прогнозировали, что между Украиной и Россией будет заключен мирный договор, но избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить России ужесточением санкций, а также усилить поддержку Украины.

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