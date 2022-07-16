Для этого Украина сначала должна исчерпать покет помощи от Конгресса.

После окончания финансирования бюджетных программ США по военной поддержке Украины, Киев сможет обратиться за поставками вооружения по ленд-лизу.

Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью "Голосу Америки".

"Позиция Пентагона заключается в том, что сейчас, когда есть эти программы фактически грантовой, безвозмездной передачи нам оружия - фокус будет на них. Фокус Пентагона сейчас - максимально быстро находить то оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы", - объяснила Маркарова.

Она отметила, что ленд-лиз - это дополнительный инструмент, который Украина начнет активнее применять в случае необходимости, когда будут заканчиваться средства из других программ.

"Тогда будет два варианта. Либо мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, либо мы обращаемся к Конгрессу с дополнительными запросами. Точнее, мы обращаемся к администрации США, а администрация обращается к Конгрессу", - добавила посол Украины в Соединенных Штатах.

По ее словам, деньги от программы поддержки необходимо использовать до конца фискального года США в сентябре. Маркарова не исключает, что они могут иссякнуть и до этого.

"Сложно сказать, когда закончатся эти средства - мы хотим, чтобы нам предоставляли быстрее. Возможно они закончатся и раньше - но пока об этом сложно говорить", - подытожила посол.

Как ранее сообщал УНИАН, США в новом оборонном бюджете увеличили помощь Украины, но есть жесткие условия.

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