Оксана Маркарова отметила, что проект закона должен утвердить Сенат США и подписать американский президент

Оборонный бюджет США на 2023 год предусматривает 1 миллиардов долларов на безопасность Украины. Размер помощи увеличили на 700 миллионов долларов.

Об этом рассказала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в Facebook.

По ее словам, документ предусматривает общий размер финансирования в размере 839 миллиардов долларов. Закон должен принять Сенат и подписать президент США.

Маркарова отметила, что предлагается назначить генерального инспектора, который контролировал бы использование помощи Украине и отчитывался перед Конгрессом каждые шесть месяцев. Кроме того, предусмотрены квартальные брифинги о мерах по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет.

Что еще предусматривает законопроект:

борьба с зависимостью от российских энергоносителей;

требует отчета о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими фильтрационными лагерями, и угрозах, вызванные глобальным кризисом продовольственной безопасности;

отчет об усилиях РФ в расширении своего присутствия и влияния в Латинской Америке и Карибском бассейне;

отчет о развертывании группы Вагнера в Африке - дестабилизация "хрупких" государств, нападение на гражданских и других преступлениях.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ленд-лиз предусматривает поставки высокотехнологичного оружия и обучение бойцов ВСУ. А еще Байдену больше не придется каждый раз согласовывать помощь с Конгрессом. Ранее в ОПУ заявляли, что первые поставки по ленд-лизу начнутся не ранее чем через месяц с момента принятия закона.

8 июля президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

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