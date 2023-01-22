Передача самолетов - вопрос времени, считает эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал последние новости о том, что Украина может получить американские истребители F-16 и британские аналоги дальнобойных ракет ATACMS.

Он напомнил, что вопрос передачи Украине самолетов подняли Нидерланды, и на это уже положительно отреагировали США: "Значит, вопрос передачи F-16 - это всего лишь вопрос времени. Причем, насколько я понимаю, вопрос ближайшего времени. Это могут быть несколько недель или несколько месяцев. Но как говорил Ллойд Остин, окно возможностей - до весны. Поэтому я думаю, что, скорее всего, до весны мы получим западную авиацию в состав Сил обороны Украины".

Также Жданов напомнил о готовности Британии передать Украине аналоги ракет ATACMS, которые могут быть применены с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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"Если мы получим авиацию и ракеты, то мы заполним весь список вооружения, которое нам необходимо для победы в этой войне", - резюмировал эксперт.

Американские истребители F-16 для Украины - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если получат соответствующий запрос.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что ожидает широкую поддержку в Штатах возможного решения Нидерландов передать Украине истребители F-16: "Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону), которые наши союзники внесли для Украины".