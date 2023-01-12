F-16 способны выполнять и оборонительную функцию, и применяться для наступления и нанесения ударов по врагу, отметил летчик.

Из всех западных самолетов, которые могли бы помочь ВСУ противостоять российской агрессии, Украина рассматривает американские истребители F-16 как наиболее реалистичный вариант.

"Он широко распространен. Его поддержание, обслуживание, обеспечение запчастями будут самыми простыми… Эта платформа открывает нам много дверей для приобретения новых и новых боевых возможностей", - заявил в интервью изданию "Заборона" боевой пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Джус", который с первого дня широкомасштабного вторжения РФ защищает украинское небо.

Говоря о том, как получение таких самолетов отразилось бы на ходе войны, пилот отметил, что F-16 способны выполнять и оборонительную функцию, и применяться для наступления и нанесения ударов по врагу.

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"Оборонительная функция – мы хотим перекрыть задачи по перехвату средствами противовоздушной обороны: в мирных областях - крылатых ракет, Shahed, на передке - российских бомбардировщиков, штурмовиков, вертолетов. Даже имея 80% результативности ПВО, мы считаем, что этого недостаточно. Мы хотим довести это до условных 100%, когда наши граждане и наземные подразделения будут находиться в максимальной безопасности. Кроме того, лучше сбивать этот металлолом где-нибудь на подходах, чем сбивать непосредственно над городами или вблизи городов, - заявил пилот. - Наступательные действия: западные самолеты нужны для эффективного обеспечения нашей ударной авиации, чтобы штурмовики и бомбардировщики чувствовали себя в безопасности, что над ними кружат F-ки и не подпускают сюда те же Су-35 или кого-то еще. Наши вертолеты и все-все-все наши ударные платформы смогут гораздо безопаснее, чаще и эффективнее работать".

Американские истребители F-15 и F-16 для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, посол Украины в США Оксана Маркарова назвала работу по вопросу передачи Украине истребителей приоритетной задачей.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, США пока не передают Украине истребители F-15 и F-16, в частности, в связи с тем, что под них надо разворачивать ремонтно-промышленную базу, а также учить не только пилотов, но и технический состав.