Американский посол в ОБСЕ назвал верным обсуждение передачи Украине более современных образцов вооружения.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкую поддержку в США возможного решения Нидерландов передать Украине истребители F-16, рассказал он в интервью Delfi.

Отвечая на вопрос, готов ли Белый дом разрешить Нидерландам поставки Украине истребителей F-16, посол сказал: "Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону), которые наши союзники внесли для Украины".

Карпентер назвал верным обсуждение передачи Украине более современных образцов вооружения по сравнению с прошлым годом, когда Киеву в основном передавали технику еще советского производства.

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"И поэтому я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", - сказал Карпентер.

F-16 для Украины - что известно

Накануне "Рамштайна" власти Нидерландов заявили, что готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей F-16. Сразу же после этого украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад выделить украинским пилотам современные боевые самолеты.

Еще в сентябре издание "Politico" писало об успехах переговоров Украины и США о передаче систем Patriot и F-16.

Главная причина, почему Америка тянет с передачей истребителей, по словам эксперта Сергея Грабского, заключается в том, что под них надо разворачивать ремонтно-промышленную базу, готовить пилотов и технический состав.

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