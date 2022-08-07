Наиболее оптимистичный вариант заключается в освобождении материковой части Украины до конца 2022 года, считает Коваленко.

Развязанная Россией война против Украины не закончится в 2022 году.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.

"Освобождение временно оккупированного полуострова Крым – задача ВСУ на 2023 год. Наиболее оптимистичный вариант заключается в освобождении материковой части Украины до конца 2022 года. Это при наиболее благоприятных условиях, которые могут сложиться в зоне боевых действий", – считает он.

Коваленко прогнозирует, что через некоторое время России будет трудно удерживать захваченные территории:

"Да, война не закончится в 2022 году. Но 2023 год, вероятно, станет началом конца этой "второй армии мира", которая не сможет удерживать свои так называемые "сакральные" территории – таковой она считает временно оккупированную территорию Крыма".

Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

Военный обозреватель Денис Попович предупредил о риске нового наступления России "через один-два года".

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