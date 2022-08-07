Развязанная Россией война против Украины не закончится в 2022 году.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.
"Освобождение временно оккупированного полуострова Крым – задача ВСУ на 2023 год. Наиболее оптимистичный вариант заключается в освобождении материковой части Украины до конца 2022 года. Это при наиболее благоприятных условиях, которые могут сложиться в зоне боевых действий", – считает он.
Коваленко прогнозирует, что через некоторое время России будет трудно удерживать захваченные территории:
"Да, война не закончится в 2022 году. Но 2023 год, вероятно, станет началом конца этой "второй армии мира", которая не сможет удерживать свои так называемые "сакральные" территории – таковой она считает временно оккупированную территорию Крыма".
Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.
Военный обозреватель Денис Попович предупредил о риске нового наступления России "через один-два года".