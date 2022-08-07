Военный обозреватель отметил, что Украине нужно готовиться "к достаточно длительному марафону".

Поступающие сейчас из Кремля сигналы о "мирных" переговорах свидетельствуют о том, что России нужна передышка в развязанной войне. Украине же важно понимать, что этот "отдых" может быть коротким.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"Россия не вытягивает и просит передышку, хочет отдохнуть. Понятное дело, что мы должны понимать, что этот отдых будет коротким, и через один-два года мы можем получить новое наступление", – отметил он.

При этом эксперт выразил надежду, что война закончится до лета следующего года, но готовиться нужно "к достаточно длительному марафону".

"На чем основываются мои ожидания? Фактически всю последнюю неделю из Кремля поступали сигналы, что нужно начинать мирные переговоры. Это свидетельствует о том, что Россия хочет закончить эту войну и сесть за стол переговоров. Но пока мы видим, что они настаивают на собственном сценарии… Потому нужно продолжать делать то, что мы делаем", – добавил Попович.

Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

Вас также могут заинтересовать новости: