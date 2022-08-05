Дмитрий Марченко настроен давать жесткий отпор оккупантам.

Горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

Такой прогноз сделал украинский генерал-майор Дмитрий Марченко.

"Я очень редко берусь прогнозировать, но долго она не будет. Ни они, ни мы долго не потянем. Именно горячая фаза закончится к концу года однозначно", – считает генерал.

При этом Марченко акцентировал, что сроки освобождения захваченных территорий будут зависеть от нескольких факторов, в частности от поставок западного оружия.

"Они тоже боятся, надо сопротивляться. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не будем пускать", – уверен он.

Ранее военный эксперт Жданов заявлял, что Вооруженным силам Украины, вероятно, придется несколько повременить с контрнаступлением по причине малых объемов поставок западного оружия.

Также сообщалось, что российские войска стягивают все свои резервы на юг Украины. В МВД предупреждали о возможном штурме.

Вас также могут заинтересовать новости: