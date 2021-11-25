Остатки подвижного состава ржавеют на территории депо и уничтожаются вандалами.

Журналист Денис Казанский показал последствия "русского мира" на примере заброшенного в период российской оккупации троллейбусного депо в Антраците Луганской области.

Свежие фото с кладбища ржавого железа, что когда-то был троллейбусным депо, блогер выложил в своем Telegram-канале.

"Троллейбусное депо Антрацита, наши дни. Когда-то при "фашистской Украине" в этом городе существовало троллейбусное сообщение. Однако, к счастью, "русский мир" освободил город от этого пережитка", – подписал фотографии Казанский.

С 2018 года троллейбусы, замечает блогер, в городе не ходят. К этому времени, с момента прихода гибридных сил РФ, из-за накопленных коммунальным предприятием долгов граждан обслуживал только один "ЛАЗ".

Остатки подвижного состава ржавеют на территории депо и уничтожаются вандалами, которые распиливают транспорт на металлолом.

На отснятых кадрах видно, что у многих троллейбусов отсутствуют колеса, разбиты окна, поломаны пассажирские кресла, а в салонах некогда общественного транспорта сейчас кое-где "хранятся" дрова.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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Автор: Виолетта Орлова