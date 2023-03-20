Правительство Великобритании призывает лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина повлиять на президента Российской Федерации Владимира Путина в вопросе прекращения бомбардировок украинских городов.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает The Guardian. "Китай ранее говорил о важности уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы хотели бы увидеть, что лидер Си будет отстаивать эту позицию, когда будет говорить с Путиным", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, "эта война и вооруженное нападение на суверенитет Украины может прекратиться сегодня, если Россия выведет свои войска из Украины".
"Поэтому, мы надеемся, что лидер Си использует эту возможность, чтобы надавить на президента Путина с целью прекращения бомбардировок украинских городов, больниц, школ и прекращения некоторых из тех преступлений, которые мы видим ежедневно", - подчеркнул он.
Визит Си Цзиньпина в Россию - что нужно знать
Как сообщал УНИАН, Си Цзиньпин сегодня, 20 марта, прибыл с двухдневным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Си Цзиньпин использует влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить агрессивную войну против Украины.