Война в Украине может прекратиться уже сегодня, если РФ выведет свои войска с украинской земли, отметил спикер премьера Великобритании.

Правительство Великобритании призывает лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина повлиять на президента Российской Федерации Владимира Путина в вопросе прекращения бомбардировок украинских городов.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает The Guardian. "Китай ранее говорил о важности уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы хотели бы увидеть, что лидер Си будет отстаивать эту позицию, когда будет говорить с Путиным", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "эта война и вооруженное нападение на суверенитет Украины может прекратиться сегодня, если Россия выведет свои войска из Украины".

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"Поэтому, мы надеемся, что лидер Си использует эту возможность, чтобы надавить на президента Путина с целью прекращения бомбардировок украинских городов, больниц, школ и прекращения некоторых из тех преступлений, которые мы видим ежедневно", - подчеркнул он.

Визит Си Цзиньпина в Россию - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, Си Цзиньпин сегодня, 20 марта, прибыл с двухдневным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Си Цзиньпин использует влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить агрессивную войну против Украины.

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