По мнению Подоляка, мирный план не может создаваться для удовлетворения интересов страны-агрессора.

Так называемый "мирный план" Китая лишен логики, зато содержит противоречия.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. "В нем (плане - ред.) нет деталей, нет сбалансированной логики. В одном из пунктов речь идет о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: это противоречие", - пояснил он.

По мнению Подоляка, мирный план не может составляться для удовлетворения интересов страны-агрессора, он должен начинаться с вывода российских войск из Украины.

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Отвечая на вопрос, как бы Украина оценила возможное предложение Китая в адрес России отступить к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года, Подоляк сказал: "Какой смысл после десятков тысяч смертей и эффективной обороны территорий возвращаться к статус-кво, который побудил Кремль напасть на нас год назад?", - сказал он.

Подоляк пояснил, что это невозможно, поскольку любой подобный компромисс приведет не к миру, а к обострению ситуации, а затем и к конфликту.

Мирный план Китая для Украины

С самого начала нападения РФ на Украину Китай придерживался нейтралитета и никак не озвучивал свое отношение к войне. Реакция властей Китая последовала только однажды, когда президент РФ Владимир Путин начал объявлять ядерные угрозы миру. Тогда китайская сторона назвала такие угрозы неприемлемыми.

А 24 февраля 2023 года Китай неожиданно представил свое видение мира в Украине. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов, но среди них нет упоминания о "выводе российских войск".

Президент Украины Зеленский сказал, что это не мирный план, а просто высказывание мнения Китаем.

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