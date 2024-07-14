Теоретически, дамбу можно разрушить, если заложить взрывчатку внутрь объекта, считает обозреватель.

Российские захватчики не способны разрушить дамбу Киевской гидроэлектростанции имеющимися ракетами. Об этом военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире информационного марафона.

"Подготовка может быть, но разрушить дамбу ракетами, и тем, что они используют - невозможно. Для этого надо гораздо больше тонн взрывчатки. Дамбу можно взорвать. Мы это видели по Каховской ГЭС. Но, для этого надо закладывать взрывчатку внутрь дамбы", - подчеркнул Гетьман.

Он отметил, что во время Второй мировой войны бывали случаи, когда как советская, так и немецкая авиация пытались разрушить определенные дамбы в разных городах с целью предотвращения активных наступательных действий врага. Но тогда сбрасывали бомбы весом 4-5 тонн. Иногда дамбу удавалось разрушить, но для этого сбрасывали 5-7-10 бомб одна за другой.

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В то же время для того, чтобы достичь такой мощности взрыва благодаря ракетам, которые применяет Россия, надо 10 ракет одновременно и это будет только как одна бомба.

"То есть, надо 50 ракет, чтобы одна за другой прилетела в плотину, тогда есть теоретическая возможность, что эта плотина будет разрушена. Мы понимаем, что этого всего вряд ли произойдет", - подчеркнул Гетьман.

Заявления РФ относительно подрыва Киевской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ранее в России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. В этой связи, российские пропагандисты призвали затопить Киев.

В то же время МИД Украины категорически опровергло абсурдные российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Украинские дипломаты напомнили, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия.

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