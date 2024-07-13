У россиян не хватит мощности для разрушения дамб Каховской и Киевской ГЭС извне, считает эксперт.

В РФ заговорили о разрушении в Украине дамб двух водохранилищ - Киевского и Каховского.

Эти дамбы невозможно разрушить с внешней стороны, заявил генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, директор Агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун в эфире канала "Киев24". По его мнению, у РФ не хватит мощности для разрушения дамб Киевской и Каховской гидроэлектростанций извне - для этого надо целенаправленно в одну точку бить 20 ракетами.

"Ситуация очень простая, - что каховскую дамбу, что каневскую дамбу, что киевскую дамбу и ДнепроГЭС, кстати, невозможно разрушить извне... Разрушить можно исключительно изнутри, так, как сделала Российская Федерация, контролируя каховскую дамбу", - подчеркнул эксперт.

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12 июля спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова утверждала, что украинская сторона якобы готовится к разрушению дамб Киевской и Каневской ГЭС. Стоит отметить, что российская сторона уже не раз пыталась "повесить" на украинцев преступления, к которым готовилась сама, или которые уже совершила. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия пытается запугать Украину.

Напомним, в прошлом году в ночь на 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, которая находилась под оккупированным противником городом Новая Каховка (Херсонская область), и обвинили в преступлениях украинскую сторону.

Справка УНИАН. Киевская ГЭС расположена недалеко от столицы Украины на реке Днепр. Это верхняя (первая) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Каневская ГЭС - вторая ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций. Эта ГЭС находится недалеко от северной окраины города Канев (Черкасская область).

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