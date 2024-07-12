МИД Украины категорически опровергает абсурдные российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергают российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии пресс-службы министерства относительно российских обвинений в якобы подготовке Украиной подрыва дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища, которые называют "абсурдными".

"МИД Украины категорически опровергает абсурдные российские обвинения в якобы подготовке украинской властью подрыва дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или иной инфраструктуры для якобы возложения вины на Россию", - отмечается в комментарии.

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В МИД подчеркнули, что не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей.

"Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам прекрасно справляется с этой задачей собственными военными преступлениями. Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины "Охматдет" свидетельствует сам за себя", - отметили в министерстве.

Отмечается, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия.

"В случае воплощения Москвой любых преступных намерений относительно дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища или другой инфраструктуры ответственность за такие действия будет нести исключительно государство-агрессор Россия", - отметили в МИД.

Подчеркивается, что настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа.

"Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: обвинять других в том, что совершает или планирует совершить сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб - это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России", - говорится в комментарии.

В МИД напомнили, что в прошлом году Россия совершила крупнейшее техногенное преступление в Европе за последние десятилетия, взорвав Каховскую ГЭС.

"Примечательно, что этот варварский акт, который привел к экоциду и гуманитарной катастрофе, сопровождался активной дезинформационной кампанией. Москва тогда так же обвиняла в этом преступлении Киев, вопреки всяким реальным фактам. К сожалению, многие иностранные издания тогда бессознательно подыграли российской пропаганде, распространив новости с заголовками об Украине и России, которые якобы "обвиняют друг друга", - отметили в министерстве.

Так, в МИД призвали международные медиа не цитировать российских спикеров без дополнительной информации о предыдущей истории их лжи и не ставить знак равенства между украинскими и российскими заявлениями.

"Профессиональный подход к цитированию профессиональных российских лжецов заключается в предоставлении контекста, а не простом пересказе их слов", - отметили в министерстве.

Заявления РФ о разрушении дамб

В России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова снова заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, теперь Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, для чего Россия пугает подрывом дамб в Киеве и Каневе. Так, Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.

Как отметили в ЦПД, заявлениями, что Украина якобы готовит уничтожение дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию, Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки России.

В то же время в ЦПД отмечают, что у России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной.

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