Поселок освободили от оккупантов семь лет назад, однако они продолжают его обстреливать.

Последние трое суток поселок Пески, расположенный в пригороде оккупированного Донецка, попадает под вражеские обстрелы.

Поселок был освобожден от оккупантов в июле 2014 года, говорится в сюжете ТСН.

Семь лет назад, во время освобождения Песок, там шли едва ли не самые ожесточенные бои. С тех пор в поселке многое изменилось: над полуразрушенной церковью развевается сине-желтый флаг, а местных жителей почти не осталось.

"С начала этой недели каждое утро в Песках начинается с обстрелов. Воевать автоматами против минометов, признаются военные, дело неблагодарное, поэтому, чтобы избежать потерь, приходится прятаться в укрытие. Во время одного из обстрелов вражеский снаряд попал прямо в наблюдательный пост, вспыхнул пожар. Военнослужащий с позывным Марчелло сетует, что в огне сгорело его любимое рабочее кресло", - говорится в сюжете.

Журналисты узнали, что только за полчаса утреннего обстрела прозвучало 17 разрывов. Враг применил самоходные гаубицы и тяжелые минометы. Во время того обстрела украинские защитники, к счастью, не пострадали.

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Автор: Юрий Годован