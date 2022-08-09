Теперь захватчики будут четко понимать, что Украина добирается до полуострова и будет продолжать атаки.

Россия сосредоточила на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму много российской техники, в частности авиации. Удары по этому объекту станут сигналом для оккупантов.

Об этом во время телемарафона сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Очень хорошо это произошло. Там сосредоточено большое количество российской военной техники - в частности самолетов, которые наносили удары по территории Украины. Думаю, это должен быть очень хороший сигнал для оккупантов, что такие взрывы будут продолжаться и в дальнейшем. Я это называю карой божьей", - заявил эксперт.

По его мнению, взрывы в Крыму дают ВСУ возможность комплексно строить стратегию по уничтожению сил РФ и деоккупации территорий. Прогрессирование этой стратегии демонстрируют взрывы теперь уже не только на складах боеприпасов РФ на материковой Украине, а уже и в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму в Новофедоровке произошли мощные взрывы в районе военного аэродрома, с которого во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины рано утром 24 февраля, самолеты оккупантов летали бомбить Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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