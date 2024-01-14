Боец Алексей с позывным "Каспер" высказал негативное мнение относительно женщин на боевых позициях.

Главный сержант одного из подразделений 129 бригады ТРО с позывным "Каспер" высказал негативное мнение относительно потребности мобилизации женщин в армию.

Алексей в интервью "Суспільному" акцентировал, что в его понимании - это некое "ноу-хау". По мнению "Каспера", женщинам не место на боевых позициях.

"Нет. Мое личное мнение - женщинам здесь не место. Хотя у нас в подразделении и есть женщины, у нас есть боевой медик, она также ходит на позиции. Но, в моем понимании, это какое-то ноу-хау: женщин - и в боевые подразделения. Да еще и на передовые позиции! Я считаю, это - неправильно", - подчеркнул он.

По словам Алексея, семья влияет на психологическое состояние военных. Проводить время с семьей - едва не единственное, что успокаивает его после боевых дней. "Жена, сын - вот мое успокоительное", - пояснил "Каспер".

Также он рассказал о "плюсах" и "минусах" службы в лесах Сумской области. Среди хорошего "Каспер" вспомнил о свежем воздухе и о возможности насладиться красотой природы. В мирное время это было бы даже романтично, заявил он. "Очень много зверей, которые посещают наших ребят на позициях. А еще группы ДРГ, бывает, ходят. Вот так", - пошутил он.

Среди негативных моментов "Каспер" вспомнил о грязи и болотах Сумщины.

В то же время военный говорит, что для него самое трудное в войне - терять собратьев: трудно их хоронить, видеть весь этот ужас после того, как вместе воевали бок о бок. Еще мучительнее смотреть в глаза родных погибших, вспомнил "Каспер". По его словам, первое, что он сделает после победы над РФ - посетит кладбище, где лежат павшие собратья.

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Сейчас Алексей занимает должность временно исполняющего обязанности командира в своей бригаде. Мужчина присоединился к ВСУ на второй день после полномасштабного вторжения РФ. Имеет в багаже боевого опыта Херсонское, Запорожское и Авдеевское направления. Сейчас его подразделение восстанавливается после боев под Авдеевкой на позициях Сумщины. Там он находится более полугода. Мужчина мечтает поехать домой, к семье - она проживает недалеко от Кривого Рога, указывает "Суспільне".

Разведчица предложила ввести мобилизацию женщин на уровне закона

Сейчас тема мобилизации является актуальным вопросом для украинцев так как сейчас Кабмин и Верховная Рада работают над новым законопроектом о призыве в армию. Одна из тем для дискуссии - мобилизация женщин. Хотя президент Зеленский в конце 2023 года акцентировал, что не подпишет закон с соответствующей нормой, украинцы и военные активно высказывают свои мысли на эту тему, и они разительно отличаются.

К примеру, разведчица и боевой медик Ярина Черногуз выступает "за" мобилизацию женщин. По ее мнению, женщины, которые активно занимаются спортом и являются физически сильными, могут оказаться полезными на войне. Черногуз говорит, что подобным отбором можно призвать в армию около 100 тысяч женщин, если в этом будет потребность. По ее словам, женщины имеют право на мобилизацию на уровне закона, поэтому его следует изменить.

"Мне лично, даже противно, что обязанность женщин защищать Родину в силах обороны - не закреплена законодательно на уровне с мужчинами", - заявила разведчица.

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