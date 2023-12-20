Украинцев призвали черпать информацию из официальных источников и не верить вбросам российской пропаганды.

На данный момент в ВСУ есть много профессий для женщин, однако мобилизуют их только по личному желанию. Женщины-медики же всегда были военнообязанными. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он пояснил, что россияне пытались расшатать тему мобилизации женщин. "На самом деле все гораздо проще. Женщины-медики всегда были военнообязанными. После окончания своего вуза они знали, что они военнообязанные и должны были стать на военный учет в свои ТЦК и СП", - пояснил Фитьо.

По его словам, был период, когда уничтожалась система военного учета. Поэтому некоторые медики не стали на военный учет.

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"Сейчас же нет таких проблем вообще, потому что наши женщины-медики просто звонят в свой ТЦК и СП, договариваются, когда им можно прийти, проходят медицинский осмотр, предоставляют необходимый перечень документов, становятся на военный учет и продолжают заниматься своей работой. Ажиотажа никакого не было, женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла полностью", - пояснил Фитьо.

Он добавил, что необходимо пользоваться исключительно официальными источниками информации для того, чтобы не попадать на "фейки".

"Кто хочет присоединиться к Вооруженным силам Украины среди женщин - это можно сделать самостоятельно, можно обратиться и за мобилизацией, если профессия востребована. У нас в армии есть женщины-артиллеристы, есть женщины-пилоты в армейской авиации. То есть профессий для женщин в Силах обороны много, но это исключительно по собственному желанию", - резюмировал Владимир Фитьо.

Мобилизация женщин в Украине - детали

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что готовится законопроект, согласно которому изменится мобилизация и ее правила, перечень лиц, имеющих право на отсрочку, механика военного учета, рекрутинга и увольнения со службы. В частности, женщин предлагают мобилизовать на оборонные предприятия.

Позже нардеп от "Голоса" Инна Совсун заявила, что до мобилизации женщин в Украине может дойти, если это нужно для обороны.

19 декабря на большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон в случае его принятия Верховной Радой, если там будет предусмотрена мобилизация женщин.

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