Военная считает, что надо прописать обязанность женщин защищать Родину в законе.

Разведчица и боевой медик Ярина Черногуз поддержала идею мобилизации женщин. Украинки могут быть полезны на фронте, что уже доказано на практике.

По ее словам, в соответствии с потребностью армии можно мобилизовать около 100 тысяч женщин и, конечно же, провести отбор в соответствии с физическими способностями, желаниями и профессиональными навыками

"Женщины, которые ежедневно занимаются спортом, кросс-фитом, имеют навыки с работой с поднятием веса и опыт ходьбы с походным рюкзаком на длинные дистанции - при мотивации могут быть пехотинками и разведчицами. Это все реально. И таких женщин в Украине достаточно", - отметила разведчица в Facebook.

Видео дня

Она считает, что украинки не идут в армию из-за страха столкнуться с обесцениванием со стороны мужчин. При этом военная напомнила, что обязанность женщин защищать Родину должна быть прописана в законе.

"Мне лично, даже противно, что обязанность женщин защищать Родину в силах обороны - не закрепленная законодательно на уровне с мужчинами. Если у тебя, как человека в войне с оккупантом нет равного права и обязанности с людьми другого пола пойти воевать, убивать и погибнуть за родную страну - то о какой настоящей свободе, равенстве полов и твоей полноценности может идти речь?" – написала Черногуз.

Разведчица заявила, что женщины должны проходить не только базовый курс молодого бойца с обучением стрельбы, а усиленный курс самообустройства- от спиливания деревьев, построения блиндажа, открытия цинков с бк разными средствами, изготовление перекрытия, разведение огня, заготовки дров, до элементарных навыков проведения электрики.

Разведчица назвала одну из причин, по которой украинские власти не хотят мобилизовать женщин, - сексистская патриархальная российская пропаганда, которая будет манипулировать тем, что воевать некому.

"Мобилизация мотивированных женщин произведет также и совершенно противоположный этой пропаганде эффект: о том, какая мы действительно мощная нация, если в ней воюют за государственность оба пола", - подчеркнула медик.

Девушка уверена, что отсутствие равенства в обязательной мобилизации приведет к ухудшению отношения к женщинам со стороны мужчин после войны.

"Многие из этих женщин уже отдали свою жизнь за Украину, пока многие мужчины так и не дошли до армии почти за 10 лет войны", - добавила разведчица.

Мобилизация женщин - последние новости

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что Рада готовит законопроект, согласно которому изменится мобилизация и ее правила. По ее словам, если законопроект примут, то женщины становятся на воинский учет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не подпишет ни один закон, если там будет предусмотрена мобилизация женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: