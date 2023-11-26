Возможно, "зерновой коридор" украинцы будут защищать на американских катерах, выяснили журналисты.

Украинская сторона для защиты "зернового коридора" в Черном море может получать от своих партнеров американские патрульные (боевые) катера типа Mark VI, которые производит компания SAFE Boats International.

В январе этого сообщалось, что Штаты хотят передать Военно-морским силам Вооруженных сил Украины новые борта, даже распространялись кадры, на которых видно, как SAFE Boats International на баржу грузит первый катер Mark VI, чтобы потом в другом месте на него установили вооружение, но эта история так и не приобрела развитие, пишет Defense Express.

"...ВМСУ уже имеют опыт развертывания и использования в боях полученных от США патрульных катеров, правда - в прибрежной зоне... в марте 2023 года ВМСУ намекнули, что используют PB40 Defiant против "Рапторов" (российский патрульный катер, - Ред.) и "катеров-камикадзе" РФ, в частности, для обороны наших позиций возле Очакова", - отмечается в материале.

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25 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что несколько государств уже передают Украине морские катера для того, чтобы они сопровождали корабли, которые курсируют по "зерновому коридору" в Черном море.

Стоит отметить, что после срыва российской стороной зерновой сделки, которая предусматривала обеспечение экспорта зерна Черным морем во время полномасштабной войны, был создан временный "зерновой коридор", и он начал функционировать без привлечения РФ. Напомним, 19 октября этого года из одесского порта по временному коридору вышло первое судно с зерном.

Справка УНИАН. Катер Mark VI является частью флота США и предназначен для различных задач, в частности, патрулирования и участия в специальных операциях. Этот быстрый и маневренный борт, он имеет длину примерно 8 метров.

Mark VI в основном используют для "охоты" за подводными лодками, борьбы с терроризмом и поддержки операций на море и береговых зонах. Он оснащен современными системами связи, навигации и вооружения, в том числе пулеметами и ракетами.

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