Украина может одной из первых получить от США современный катер Mark VI – ВМС

В ВМС Украины утверждают, что американские катера Mark VI идеально подходят для украинского флота на Азовском море.

Военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

"Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте. Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов, которая будет иметь на вооружении Mark VI", - сказал он.

Читайте такжеВ ВМС Украины начали набирать новые экипажи для патрульных катеров класса Island

По словам командующего ВМС, катера являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ – многовекторность и легкость для перемещения по суше. Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминный комплекс, а на борту могут размещаться подразделения спецназа.

"Назвать сроки пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что быстрее, чем продолжался процесс с Island. Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались", - отметил военный моряк.

Как сообщал УНИАН, США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island в 2021 году. До конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку в начале 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram