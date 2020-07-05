Украина может одной из первых получить от США современный катер Mark VI – ВМС
Военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа.
"Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте. Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов, которая будет иметь на вооружении Mark VI", - сказал он.
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По словам командующего ВМС, катера являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ – многовекторность и легкость для перемещения по суше. Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминный комплекс, а на борту могут размещаться подразделения спецназа.
"Назвать сроки пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что быстрее, чем продолжался процесс с Island. Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались", - отметил военный моряк.
Как сообщал УНИАН, США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island в 2021 году. До конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку в начале 2021 года.
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