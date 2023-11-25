Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что несколько государств уже передают нашему государству морские катера для сопровождения кораблей, которые курсируют по "зерновому коридору" в Черном море.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после проведения международного саммита Grain from Ukraine. Глава государства подчеркнул, что "зерновой коридор" в Черном море работает, но существуют разные вызовы.
"Что Россия может сегодня сделать - максимально блокировать этот коридор, но я считаю, что влияния такого мощного у нее на этот коридор на сегодня нет", - сообщил Зеленский. Он сказал, что Украина наладила взаимоотношения с Болгарией, Румынией и Турцией для функционирования этого коридора.
"У нас есть договоренности с Британией, которая занимается страхованием этого коридора. Должны быть соответствующие результаты. Далее у меня есть договоренность с несколькими государствами насчет мощного сопровождения конвоя украинцами, но на другой технике. То есть нам передадут и передают уже соответствующие морские катера", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, глава государства отметил, что увеличиваются объемы перевозки зерна по железной дороге через Молдову и Румынию. Ожидается, что по железной дороге до конца года будет перевозиться 4 млн тонн зерна.
В то же время Украина передала международным партнерам запрос на получение конкретных оборонных систем для защиты инфраструктуры и граждан в Одесской области. "Скажу вам откровенно, ответ положительный уже есть, когда эти системы станут охранять тот регион", - подчеркнул Зеленский.
Также глава государства рассказал о первых результатах гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, благодаря которой Украина при финансовой поддержке партнеров передает зерно странам Африки и Азии.
"Мы не просто экспортируем нашу еду. Мы объединили страны мира для привлечения соответствующих средств с целью помощи всем в мире, кто наиболее страдает от дефицита продовольствия", - сказал Зеленский.
"За первый год инициативы Grain from Ukraine нам удалось аккумулировать 180 миллионов долларов США (имеется в виду 2022 год, - УНИАН). Это на данный момент. К инициативе присоединилось около 30 участников", - добавил президент.
Глава государства отметил, что в рамках этой инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен было доставлено 170 тысяч тонн украинского зерна.
"Наша позиция принципиальна - мы считаем, что никто в мире не имеет права блокировать свободное мореходство, превращать в оружие дефицит продовольствия, использовать голод как оружие - это элемент политики геноцида. Любое государство, которое на это посягает, должно отвечать за это", - подчеркнул Зеленский.
Также президент сказал, что это прежде всего глобальный и моральный долг всех государств мира не допускать, чтобы кто-то в мире страдал от голода. "В этом году мы продолжаем работу программы. Сейчас начали нашу программу Grain from Ukraine и уже аккумулировали более 100 млн долларов... Эта работа продолжается", - сказал президент.