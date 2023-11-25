В рамках инициативы Grain from Ukraine в Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен уже доставлено 170 тысяч тонн украинского зерна, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что несколько государств уже передают нашему государству морские катера для сопровождения кораблей, которые курсируют по "зерновому коридору" в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после проведения международного саммита Grain from Ukraine. Глава государства подчеркнул, что "зерновой коридор" в Черном море работает, но существуют разные вызовы.

"Что Россия может сегодня сделать - максимально блокировать этот коридор, но я считаю, что влияния такого мощного у нее на этот коридор на сегодня нет", - сообщил Зеленский. Он сказал, что Украина наладила взаимоотношения с Болгарией, Румынией и Турцией для функционирования этого коридора.

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"У нас есть договоренности с Британией, которая занимается страхованием этого коридора. Должны быть соответствующие результаты. Далее у меня есть договоренность с несколькими государствами насчет мощного сопровождения конвоя украинцами, но на другой технике. То есть нам передадут и передают уже соответствующие морские катера", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что увеличиваются объемы перевозки зерна по железной дороге через Молдову и Румынию. Ожидается, что по железной дороге до конца года будет перевозиться 4 млн тонн зерна.

В то же время Украина передала международным партнерам запрос на получение конкретных оборонных систем для защиты инфраструктуры и граждан в Одесской области. "Скажу вам откровенно, ответ положительный уже есть, когда эти системы станут охранять тот регион", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства рассказал о первых результатах гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, благодаря которой Украина при финансовой поддержке партнеров передает зерно странам Африки и Азии.

"Мы не просто экспортируем нашу еду. Мы объединили страны мира для привлечения соответствующих средств с целью помощи всем в мире, кто наиболее страдает от дефицита продовольствия", - сказал Зеленский.

"За первый год инициативы Grain from Ukraine нам удалось аккумулировать 180 миллионов долларов США (имеется в виду 2022 год, - УНИАН). Это на данный момент. К инициативе присоединилось около 30 участников", - добавил президент.

Глава государства отметил, что в рамках этой инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен было доставлено 170 тысяч тонн украинского зерна.

"Наша позиция принципиальна - мы считаем, что никто в мире не имеет права блокировать свободное мореходство, превращать в оружие дефицит продовольствия, использовать голод как оружие - это элемент политики геноцида. Любое государство, которое на это посягает, должно отвечать за это", - подчеркнул Зеленский.

Также президент сказал, что это прежде всего глобальный и моральный долг всех государств мира не допускать, чтобы кто-то в мире страдал от голода. "В этом году мы продолжаем работу программы. Сейчас начали нашу программу Grain from Ukraine и уже аккумулировали более 100 млн долларов... Эта работа продолжается", - сказал президент.

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