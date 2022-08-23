Местные рассказывают журналистам, что напряжение среди населения аннексированного Крыма нарастает.

После "прилетов" в Крыму местные жители выставляют на продажу авто, квартиры и пансионаты. Уровень туризма на оккупированном полуострове этим летом снизился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, "прилеты" и взрывы, которые произошли здесь в начале августа, вызвали панические настроения среди оккупационных властей.

Длительная неспособность остановить атаки в аннексированном Крыму вызовет недовольство у части пророссийского местного населения, анонсируют в американском Институте по изучению войны. Хотя на полуострове Москва использовала все типы сил безопасности, даже Росгвардию, Кремлю все же дополнительно придется перебросить часть своих военных сил в аннексированный Крым, считают аналитики.

Местные рассказывают журналистам, что напряжение среди населения аннексированного Крыма нарастает, мол, люди поглядывают в сторону Керченского моста, а на сайтах по продаже автомобилей много объявлений "Срочно продам авто в связи с переездом", на продажу выставляют и квартиры.

Туристический поток в аннексированный Крым упал вдвое, заявили в ассоциации туроператоров России, в Севастопольских чатах - не меньше паники. Крымчане делятся друг с другом тревожными, ничем не подтвержденными, предположениями о предположительной подготовке удара по Крымскому мосту.

Паника среди оккупационных властей Крыма будет пропорционально влиять на количество репрессий против разных категорий жителей аннексированного полуострова, говорят в общественной организации "Крым SOS".

"В первую очередь это крымские татары, у которых недавно проходили обыски. Они сейчас будут искать, на кого можно свалить вину. И будут максимально настраивать людей против друг друга", - заявляет Андрей Тильненко, глава правления общественной организации "Крым SOS".

На блокпостах, которые оккупационные власти установили на Керченском мосту еще 9 августа, продолжают проверять тех, кто выезжает из аннексированного Крыма. Особо внимательно, говорят координаторы "Крым SOS", проверяют украинцев, для которых единственным путем более безопасной эвакуации из Херсонской и Запорожской областей является именно Крым.

Как ранее сообщал УНИАН, более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровке в оккупированном Крыму.

По словам советник ОПУ Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.

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