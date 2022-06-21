По словам Хланя, россияне понимают, что наступление украинской армии им не остановить.

Украина будет освобождать оккупированную Херсонщину после получения западного оружия, российские военные во время наступления ВСУ могут терроризировать мирное население по примеру Бучи.

Об этом заявил в эфире телеканала "Киев" советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По словам Хланя, сейчас оккупанты активно готовятся к обороне во время наступательной операции украинских военных.

"Сейчас нам передают жители Херсона, что оккупанты на окраинах города, промышленных базах ведут укрепления, они готовятся к уличным боям. Они понимают, что наступление ВСУ им не остановить, поэтому готовятся к уличным боям в Херсоне. И вот это настораживает", - отметил он.

Хлань выразил надежду, что вскоре правобережную часть Херсонщины освободят от оккупантов и начнут этот процесс на левобережье.

"Левобережная часть Херсонщины - там будут самые ожесточенные бои, за них будет больше работать артиллерия. Именно там развернутся крупнейшие боевые действия. А в Херсоне, как бы они не закреплялись бы, им придется уйти, потому что наступательные действия, которые мы видим последнее время, будут рассекать группировки противника. Им ничего не останется, кроме как покидать правобережную часть Днепра", - добавил советник руководителя ОВА.

Напомним, жителей временно оккупированного Херсона призывают эвакуироваться. Украинцы могут выехать даже через Крым. Особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.

Военный эксперт Олег Жданов оптимистично оценивает шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета.