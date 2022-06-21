Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.

Жителей временно оккупированного Херсона призывают эвакуироваться. Украинцы могут выехать даже через Крым. Особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она пояснила, что херсонцы должны выехать через временно оккупированный Россией Крым. Эвакуация необходима, ведь Украина будет деоккупировать Херсон.

"Уезжайте, пожалуйста, потому что наша армия обязательно будет деоккупировать эти земли. Наша воля непоколебима. И очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети", - подчеркнула Верещук.

Она пояснила, что украинцам не стоит бояться пересекать границы через оккупированный Крым. РФ распространяет фейки, якобы херсонцы должны бояться эвакуации через полуостров, однако все это лишь манипуляции. Украинцев пропустят без каких-либо документов или даже с российским паспортом.

Как только херсонцы попадут на территорию третьих стран, им нужно обратиться в любое консульство или позвонить в украинское министерство. Власти третьей страны, где окажется украинец, должны передать в консульство нашей страны информацию об эвакуированных и могут помочь с изготовлением документов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине российские оккупанты терроризируют медиков и учителей. На людей давят, чтобы они сотрудничали с врагом.

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