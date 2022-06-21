Известный военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, смогут ли украинские защитники освободить Херсон от оккупантов до конца лета.
Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.
"На сегодняшний день это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения", – сказал он.
Как отметил Жданов, то, что ВСУ отразили первую линию обороны российской армии вблизи Херсона, свидетельствует о плохом морально-психологическом состоянии россиян: они не готовы стоять "до последней капли крови", защищая эти рубежи.
"Они отступили от первой линии. Мы достаточно с минимальными усилиями выбили их из первой линии. То же самое может случиться и на второй, и на третьей линиях", – считает эксперт.
Жданов добавил, что такие успехи – хорошие для украинской армии, но также нужно учитывать и то, что оккупанты более тщательно укрупняют вторую линию обороны перед самим Херсоном.
Напомним, жителей временно оккупированного Херсона призывают эвакуироваться. Украинцы могут выехать даже через Крым. Особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.