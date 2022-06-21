Российские войска оккупировали Херсон в начале марта / фото REUTERS

Известный военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, смогут ли украинские защитники освободить Херсон от оккупантов до конца лета.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.

"На сегодняшний день это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения", – сказал он.

Как отметил Жданов, то, что ВСУ отразили первую линию обороны российской армии вблизи Херсона, свидетельствует о плохом морально-психологическом состоянии россиян: они не готовы стоять "до последней капли крови", защищая эти рубежи.

"Они отступили от первой линии. Мы достаточно с минимальными усилиями выбили их из первой линии. То же самое может случиться и на второй, и на третьей линиях", – считает эксперт.

Жданов добавил, что такие успехи – хорошие для украинской армии, но также нужно учитывать и то, что оккупанты более тщательно укрупняют вторую линию обороны перед самим Херсоном.

Напомним, жителей временно оккупированного Херсона призывают эвакуироваться. Украинцы могут выехать даже через Крым. Особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.

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