Главарь россиян, вероятно, продолжает прилагать усилия для создания информационных условий, чтобы оправдать долгосрочную оккупацию украинской земли, считают западные аналитики.

Так называемые "выборы в России", которые не воспринимают всерьез демократические государства, якобы показали "рекордную поддержку" российского диктатора Владимира Путина населением.

Такая "картинка" была создана с конкретной целью, говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW). "…Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры в президенты, чтобы создать информационные условия для затяжной войны на Украине", - подчеркнули аналитики.

Эксперты полагают, что главарь РФ, вероятно, продолжает прилагать усилия для создания информационных условий, чтобы, в частности, оправдать долгосрочную оккупацию украинской территории "под предлогом "защиты" гражданского населения…, которое находится в опасности только из-за российского вторжения".

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"Российские оккупационные чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку Путина на оккупированной части Украины и, вероятно, принудили украинских граждан участвовать в "выборах", которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских сил, действующих на оккупированной территории Украины", - добавили аналитики.

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Диктатор у власти в стране уже более 20 лет. 18 марта Центризбирком РФ утверждал, что после псевдовыборов, которые проходили 15-17 марта, были обработаны 100% протоколов. Сенсации не произошло, кто выиграл президентские "выборы" в России 2024 спрогнозировать несложно - конечно же, диктатор Путин.

Главарю россиян "нарисовали" 87,28% голосов. Кроме того, в ЦИК утверждали, что явка на псевдовыборы была рекордной - 77,4%, а это самый высокий показатель за все время существования страны-агрессора.

Стоит отметить, что журналисты узнали о целом ряде индивидуальных акций протеста во время "выборов" - люди поджигали кабинки, портили бюллетени, в частности, заливали в урны зеленку.

Украина и еще ряд западных государств, в том числе США, Германия и Франция не признаю результаты российский псевдовыборов. Уже известно, кто поздравил Путина с "победой" - Иран, Венесуэла, Китай, Беларусь, Узбекистан и КНДР.

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