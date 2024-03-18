Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла уже поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на так называемых выборах президента. Впрочем, официально ЦИК еще не закончила подсчет голосов.
"МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах", - пишет прокремлевское агентство " РИА-Новости".
Как отмечают пропагандисты, Китай выражает уверенность, что "отношения России и КНР продолжат развиваться". Более того, лидер КНР Си Цзиньпин также направил поздравление Путину.
Также Путина уже поздравили президент Ирана Ибрагим Райси, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Мадуро назвал "выборы" в РФ "безупречным избирательным процессом ", который "продемонстрировал демократичность в образцовый способ".
"Наши объятия всему российскому народу и партии "Единая Россия"", - написал президент Мадуро..
Отметим Отметим, что подсчитаны не все голоса. По данным российского ЦИК, осталось обработать 0,25% протоколов. Путину уже фактически объявили о победе с результатом 87,29% голосов. Его оппоненты набрали не более 3-4% голосов..
"Победа" Путина - как реагирует мир
Как сообщал УНИАН, в Германии заявили, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, а их результаты никого не удивляют.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на свободные и честные выборы.
В Министерстве иностранных дел Польши сказали, что голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, которые не дают ему возможности сделать свободный и демократический выбор. Подробнее о реакции мира - в материале УНИАН.