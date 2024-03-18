Впрочем, ЦИК еще не обработала все протоколы.

Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла уже поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на так называемых выборах президента. Впрочем, официально ЦИК еще не закончила подсчет голосов.

"МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах", - пишет прокремлевское агентство " РИА-Новости".

Как отмечают пропагандисты, Китай выражает уверенность, что "отношения России и КНР продолжат развиваться". Более того, лидер КНР Си Цзиньпин также направил поздравление Путину.

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Также Путина уже поздравили президент Ирана Ибрагим Райси, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро назвал "выборы" в РФ "безупречным избирательным процессом ", который "продемонстрировал демократичность в образцовый способ".

"Наши объятия всему российскому народу и партии "Единая Россия"", - написал президент Мадуро..

Отметим Отметим, что подсчитаны не все голоса. По данным российского ЦИК, осталось обработать 0,25% протоколов. Путину уже фактически объявили о победе с результатом 87,29% голосов. Его оппоненты набрали не более 3-4% голосов..

"Победа" Путина - как реагирует мир

Как сообщал УНИАН, в Германии заявили, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, а их результаты никого не удивляют.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на свободные и честные выборы.

В Министерстве иностранных дел Польши сказали, что голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, которые не дают ему возможности сделать свободный и демократический выбор. Подробнее о реакции мира - в материале УНИАН.

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