Теперь диктатор может заявлять, что имеет народный мандат на войну против Украины.

После "переизбрания" Путин, скорее всего, продолжит свой путь иностранных конфликтов и репрессий внутри страны, пишет BBC. Война в Украине продолжится, как и конфронтация Москвы с Западом, а российкое общество постараются сделать еще более милитаристским.

Озвученная Центральной избирательной комиссией цифра в 87% является астрономической, западные лидеры не поверят в ее правдоподобность. А вот в России ее используют для демонстрации объединения людей вокруг Путина. Более того, теперь диктатор может утверждать, что получил народный мандат на войну в Украине и на курс, который он выбрал для страны.

В то же время озвученные 87% посылают четкий сигнал российской политической элите: "Примите к сведению, здесь все еще есть только один человек, который контролирует ситуацию, и в ближайшее время это не изменится". Это имеет особенное значение для Кремля после мятежа ЧВК "Вагнер".

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Также журналисты считают, что "результаты" выборов могут заставить Путина почувствовать себя более могущественным, даже непобедимым. "Критики отмечают, что политическое доверие к лидеру - особенно чрезмерное - может быть опасным. Особенно в отсутствие системы сдержек и противовесов в политической системе страны. В сегодняшней России их немного", - говорится в статье.

Выборы в России: последние новости

Сегодня российский Центризбирком объявил, что Путин победил на президентских выборах "с рекордными 87,3% голосов". В России утверждают, что явка составила 77%.

Вечером Путин выступил на концерте "10 лет в родной гавани" на Красной площади, приуроченный к годовщине оккупации украинского Крыма.

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